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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. السعودية: الأحد المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 مايو 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت السعودية أن غداً هو المكمل لشهر رمضان، وأن العيد يوم الأحد المقبل .
وتتحرى دول عربية وإسلامية، اليوم الجمعة، هلال شهر شوال، الذي يحدد بداية عيد الفطر المبارك
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