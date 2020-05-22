«الأوقاف» تقرر تكريم فريق عمل «الاختيار» بعد العيد.. تقديرًا للفن الهادف

قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنه تقديرًا من وزارة الأوقاف المصرية للعمل الراقي والفن الهادف وأثره في بناء الوعي السليم وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتشجيعًا منها لكل عمل وطني عظيم ، فإنها قررت تكريم فريق عمل مسلسل الاختيار، وذلك بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

وأشار حسن، في بيان، اليوم الجمعة، إلى أن ذلك يتم وفق ما يتم الترتيب له مع فريق العمل، تأكيدًا على دعم الوزارة لكل عمل وطني جاد ولاسيما ما يتصل ببناء الوعي وتشكيل الوجدان تشكيلا وطنيا. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وتصدر النجم أمير كرارة بمسلسله الاختيار، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد عرض الحلقة الـ28، التى استشهد فيها أفراد كمين البرث، إثر ملحمة بطولية، وكان على رأسهم الشهيد أسطورة الصاعقة وقائد الكتيبة 103 أحمد منسى.

وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من الاختيار الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة ON، معركة ضخمة بين التكفيريين وجنودنا الأبطال فى مربع البرث.

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فى فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسى ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذي كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وكانوا حقا خير أجناد الأرض، فقد تعامل أبطال كتيبة 103، مع السيارة المفخخة، دون خوف، لكن لشدتها، انفجرت قرب الكمين، وبعدها بلحظات كان هناك عدد من سيارات الدفع الرباعى، مُحملة بالعشرات من العناصر الإرهابية والتكفيرية، مُحملين بالأسلحة المختلفة، قاموا بتطويق التمركز الأمني بالكامل، والاشتباك مع عناصر القوات المسلحة التي كانت مُتمركزة.

حاول عشرات الإرهابيين محاولة احتلال التمركز الأمني، لكن أبطال القوات المسلحة تعاملوا معهم بقوة غاشمة كبيرة، ودارت معركة شرسة استمرت لساعات، أظهر فيها أبطال الجيش ملحمة بطولية فى هذا اليوم، حيث قاتلوا وردوا على الهجوم الإرهابي بكل قوة وشجاعة وثبات.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.