السلطات الجزائرية: تسجيل 7 وفيات و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية عن "تسجيل 7 ​وفيات​ و190 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 582، و​الإصابات​ إلى 7918 في عموم البلاد"، مشيرة الى "ارتفاع عدد المتعافين مقارنة مع أمس الخميس الذي سجلت فيه 94 حالة شفاء".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.