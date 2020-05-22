الصحة القطرية: تسجيل 1830 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ القطرية عن "تسجيل 1830 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة مقابل 1554 أمس، ليصبح بذلك إجمالي عدد ​الإصابات​ في قطر 40481، بما فيها 32569 حالة نشطة، بينها 175 مريضا في العناية المركزة"، مشيرة الى "تماثل "605 أشخاص للشفاء منذ أمس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 7893".

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