السلطات الكندية: 1623 إصابة جديدة بفيروس كورونا و118 وفاة

أعلنت السلطات الصحية الكندية تسجيل 1623 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بالتالي العدد الإجمالي للإصابات في عموم البلاد إلى 81 ألفا و 765 حالة.

ولفتت السلطات الكندية إلى أنه تم تسجيل 118 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 6180 حالة وفاة.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أكد في وقت سابق أن "وزارة الصحة في بلاده صادقت على إجراء أول اختبارات سريرية للقاح تم تصميمه في كندا ضد فيروس كورونا"، منوّهًا بأنه "حال تحقيق نجاح اختبارات هذا اللقاح، فإنه سيكون بإمكاننا بدء إنتاجه وتوزيعه هنا، في بلادنا".