السلطات السعودية: البدء بتطبيق قرار منع التجول الشامل حتى يوم الأربعاء المقبل

أعلنت السلطات السعودية عن "البدء بتطبيق قرار منع التجول الشامل في مدن ومناطق البلاد حتى يوم الأربعاء المقبل"، مهيبة بـ"جميع الأفراد والكيانات بالتقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها".
وأكدت السلطات على "ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجوال وإجراءات التباعد الاجتماعي ومن ذلك منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص، وفقا للائحة الحد من التجمعات التي أعلنتها وزارة الداخلية سابقا".
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