بومبيو يدعو السراج إلى الإلتزام يمقررات مؤتمر برلين

أكد ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​، أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية"، لافتًا إلى أن "الحل الوحيد يكمن في العودة إلى المسار السياسي".

وفي اتصال مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي ​فائز السراج​، دعا بومبيو السراج إلى الإلتزام بمقررات مؤتمر ​برلين​، مؤكدًا "حرص ​الولايات المتحدة​ على تحقيق الاستقرار في ​ليبيا​ وانهاء معاناة شعبها وأنها ستعمل على تحقيق ذلك".

من جانبه، أعرب السراج عن التقدير للموقف الأميركي الداعم لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، لافتًا إلى أن "​حكومة الوفاق​ الوطني تخوض حرباً فرضت عليها وأنها تصد إعتداء أدى إلى نزوح مئات الالاف وقتلى ودمار البنى التحتية والمناطق السكنية".