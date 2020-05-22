بومبيو يدعو السراج إلى الإلتزام يمقررات مؤتمر برلين

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية"، لافتًا إلى أن "الحل الوحيد يكمن في العودة إلى المسار السياسي".
وفي اتصال مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، دعا بومبيو السراج إلى الإلتزام بمقررات مؤتمر برلين، مؤكدًا "حرص الولايات المتحدة على تحقيق الاستقرار في ليبيا وانهاء معاناة شعبها وأنها ستعمل على تحقيق ذلك".
من جانبه، أعرب السراج عن التقدير للموقف الأميركي الداعم لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، لافتًا إلى أن "حكومة الوفاق الوطني تخوض حرباً فرضت عليها وأنها تصد إعتداء أدى إلى نزوح مئات الالاف وقتلى ودمار البنى التحتية والمناطق السكنية".
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