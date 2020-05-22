الصحة الإسبانية: 56 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسبانية تسجيل 56 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، لترتفع بالتالي حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 28628 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن "هذا الرقم يضم الوفيات التي تم تسجيلها خلال اليومين الأخيرين في إقليم كتالونيا، ولم يتم إحصاؤها بسبب مشاكل تقنية في حصيلة يوم أمس حينما أعلن وفاة 48 شخصًا".

كما أكدت تشخيص 446 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 234824 حالة إصابة.

من جهته، أفاد ​وزير الصحة​ الإسباني سلفادور إيلا، بأن "جميع مناطق البلاد ستنتقل اعتبارًا من الاثنين القادم إلى المرحلة الأولى من تخفيف القيود المفروضة لكبح الجائحة، و47% من السكان سينتقلون إلى المرحلة الثانية".