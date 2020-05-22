الصحة الكويتية: رصد 9 حالات وفاة و955 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الكويتية عن "رصد 9 ​حالات​ وفاة و955 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، إضافة إلى تعافي 310 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك وصل إجمالي الحالات إلى 138 وفاة و19564 إصابة و5515 حالة شفاء"، موضحة ان "بين المصابين الجدد 139 مواطنا كويتيا و196 مقيما مصريا و318 مقيما من الجنسية الهندية و111 من بنغلاديش والآخرين من جنسيات أخرى".

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