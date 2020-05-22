السلطات التونسية: إعادة فتح المساجد وكل أماكن العبادة والمقاهي اعتبارا من 4 حزيران

أعلنت السلطات التونسية عن "إعادة فتح المساجد وكل أماكن العبادة والمقاهي و​المطاعم​ و​الفنادق​ اعتبارا من الرابع من حزيران المقبل بعد أكثر من شهرين على الإغلاق بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد"، مشيرة الى أنه "من المقرر رفع كل تدابير الحجر في 14 حزيران"، داعية إلى "الامتثال لإجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي ووضع الأقنعة".

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