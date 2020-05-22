الصحة السعودية: تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​، عن "تسجيل 2642 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال يوم أمس الخميس، و13 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 67719 حالة حتى الآن"، مشيرة الى ان "إجمالي المصابين هناك 38% من السعوديين و62% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 302 حالة، وأصحابها يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة ب​المستشفيات​".

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