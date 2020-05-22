الصحة المغربية: رصدنا 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​، أنها "رصدت 89 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال ​الساعات​ الماضية، وحالة وفاة واحدة في البلاد، مقارنة مع 78 إصابة في اليوم السابق، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 7300، كما تم تسجيل وفاة واحدة، مقارنة بحالتي وفاة ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 197.

ولفتت الوزارة الى ان "عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل، قد بلغ 115570 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب".