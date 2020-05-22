المالكي: الأردن يفتح مطار الملكة علياء لإجلاء الفلسطينيين العالقين

أعلن ​وزير الخارجية​ ال​فلسطين​ي ​رياض المالكي​، أن "نظيره ​الأردن​ي ​أيمن الصفدي​ أخطره بصدور موافقة الأردن على فتح ​مطار الملكة علياء الدولي​ لإجلاء ​الفلسطينيين​ العالقين في عدة دول"، مؤكداً انه "يجري حاليا الاتفاق مع الجانب الأردني على جميع الإجراءات والترتيبات ومواعيد رحلات الإجلاء، ليتم الإعلان عن ذلك وتكاليف كل رحلة على صفحة ​وزارة الخارجية​".

وأعرب المالكي باسم دولة فلسطين عن "شكره وتقديره للأشقاء في ​الاردن​ وعلى رأسهم الملك عبد الله الثاني، على هذه المكرمة"، مشيرا إلى أنها "تعبر عن مواقف الاردن الثابتة والداعمة لقضايا ​الشعب الفلسطيني​ في كافة المحافل".

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