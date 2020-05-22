"CNN": بومبيو كلف مسؤولين بتسريع صفقة بيع أسلحة للسعودية

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن "وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، كلّف الجهات المعنية بإيجاد طريقة لتبرير حالة الطوارئ المعلنة العام الماضي لتسريع صفقة بيع أسلحة للسعودية".
وأكدت الشبكة، نقلًا عن أربعة مصادر مطلعة، أن "هذا القرار الذي يخص صفقة بقيمة ثمانية مليارات دولار، صدم الدبلوماسيين في وزارة الخارجية"، منوّهةً وفقًا للمسؤولين بأن "هذا السلوك كان "ترامبويًا جدا"، حيث يبدو أنه كانت لديهم خطة للعب وكانوا يبحثون عن مبرر لها".
كما أفادت بأن "موظفون في الوزارة أبلغوا مكتب المفتش العام في الخارجية بهذا الشأن العام الماضي ضمن إطار التحقيق في تحركات بومبيو لتسريع صفقة الأسلحة"، موضحةً أن "المسؤولين في وزارة الخارجية اضطروا، بناء على طلب بومبيو، إلى تهيئة الوضع لتقديم مبرر لقرار اتخذ بطريقة عدوانية وغير تقليدية".
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