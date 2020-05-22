وزير الاقتصاد: الخطة الحكومية ليست الأفضل ولكن يمكن البناء عليها

أكد ​وزير الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمة​، في حديث تلفزيوني، ان "الخطة التي وضعتها ​الحكومة​ الحالية ليست الأفضل ولكن يمكن ​البناء​ عليها وقد استمعنا الى النقابات و​المصارف​ و​مصرف لبنان​"، مشيراً الى ان "​وزارة الاقتصاد​ انتهت من إعداد لائحة ​المنتجات الغذائية​ لدعمها وستقوم بمراقبة المستورد والتاجر والموزّع، فنحن نريد ان نعلم من هو التاجر الذي يبيع السلع ولمن يبيع". إضغط للمزيد

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