الأونروا تعلق عملية توزيع الإغاثات النقدية على اللاجئين حتى إشعار آخر

أكد مدير شؤون الاونروا في لبنان كلاوديو كوردوني، "تعليق عملية توزيع المساعدات الإغاثية النقدية بأكملها على اللاجئين وحتى إشعار أخر، بما في ذلك سحب الأموال من مراكز "بوب فايننس".
ولفت كوردوني، في بيان، إلى أن "هذا القرار مرده الى أنّ المستفيدين ما زالوا غير مستجيبين لدعوات الأونروا المتكررة للإلتزام بالجدول الذي وضعته بحسب الأحرف الأبجدية ولا بالتدابير الوقائية بما فيها التباعد الاجتماعي".
كما أفاد بأن "الأونروا ستقوم بمراجعة كل أوجه هذه العملية بما في لك الإشكالات التي واجهها المستفيدون في بعض فروع "بوب فايننس" وكيفية الحصول على أرقام الحوالات".
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