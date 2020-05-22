العميد منير شحادة رئيسا للمحكمة العسكرية مكان العميد حسين عبدالله

افادت معلومات صحافية الى انه تم تعيين قائد شرطة منطقة الجنوب في ​الجيش​ العميد منير شحادة من دورس رئيسا للمحكمة العسكرية مكان العميد ​حسين عبدالله​، على أن يستلم مهمته في 30 حزيران المقبل. كذلك تم تعيين العقيد جاد الحاج سليمان من ​بدنايل​ قائد شرطة منطقة الجنوب.

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