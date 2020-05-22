اعلنت السلطات الدينية في المملكة العربية انه انه تعذر رؤية هلال شوال في ​السعودية​ وبالتالي فإن العيد يوم الأحد المقبل. كذلك فعلت السلطات الدينية في تركيا وقطر وماليزيا واندونيسيا.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية وقطر وتركيا يعلنون يوم الاحد أول أيام عيد الفطر السعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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