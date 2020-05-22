"النشرة": حريق منزل في المعشوق يؤدي إلى وفاة طفلين مكتومي القيد

أفاد مراسل "الخليج 365" بأن "عناصر من الدفاع المدني عملوا في تمام 16:00 من تاريخ اليوم الواقع في 22/05/2020، على سحب جثتي طفلين مكتومي القيد من داخل منزل ذويهما في المعشوق - صور بعد اندلاع النيران بداخله".
ولفت إلى أن "العناصر عملوا على نقل جثة أحدهما الى مستشفى جبل عامل بعد حضور القوة الامنية و اتمامها الاجراءات اللازمة، فيما تولت جهات أخرى نقل الجثة الثانية الى المستشفى، توازيًا مع إخماد العناصر الحريق الذي شب داخل المنزل".
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