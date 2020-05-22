النشرة: العثور على جثة عامل مصري في احد بساتين الصرفند

أفاد مراسل ​النشرة​ عن "العثور على جثة لاحد العمال من التابعية المصرية (و.ش) جثة هامدة في احد البساتين في ​بلدة الصرفند​ بالقرب من جمعية ​رعاية المعوقين​ وحضرت على الفور ​القوى الامنية​ وضربت طوقا على المكان". إضغط للمزيد

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