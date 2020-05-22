أكدت ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية، في بيان، أنه "في مناسبة عيد "الفطر السعيد"، وعيد "المقاومة والتحرير" المحدد في 25 أيار من كل عام، تتوقف الصحف عن العمل أيام السبت والاحد والاثنين في 23 و24 و25 أيار الجاري، لتعاود الصدور صباح الاربعاء في السابع والعشرين منه". الفطر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الصحافة: توقف الصحف عن العمل من 23 أيار حتى 25 منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.