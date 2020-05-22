غرفة إدارة الكوارث: ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1086 حالة

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث عن ارتفاع إجمالي عدد ​الإصابات​ ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 198" في عموم البلاد إلى 1086 إصابة، 906 حالات منها تعود لمقيمين في حين تعود 180 حالات إصابة لوافدين.

ولفتت الغرفة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، إلى أن 62 مريضًا حالتهم جيدة، 59 منهم مقيمين و3 وافدين، مؤكدةً استقرار أعداد الوفيات على 26 حالة، توازيًا مع تعافي 663 حالة في عموم البلاد.

كما أفادت بإجراء 59102 فحص في المختبرات منذ 21/2/2020، إضافة إلى إجراء 2100 فحص خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد الفحوصات إلى 69184 فحص.