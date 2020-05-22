"النشرة": إصابة شخص خلال إشكال بين صرافين في صور

أفاد مراسل "النشرة" بأن "إشكالًا وقع منذ قليل بين صرافين في محلة البوابة في ​مدينة صور​، حيث قام أحدهما باطلاق النار على الاخر مما ادى الى اصابته وقد تم نقله الى احد مستشفيات المدينة، فيما حضرت ​مخابرات الجيش اللبناني​ و​القوى الامنية​ وعملت على ضبط الوضع واعادة الهدوء".

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