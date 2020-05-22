عقد الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المالية د. غازي وزني اجتماعه السادس مع صندوق النقد الدولي بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس فريق من البنك المركزي. يندرج هذا الاجتماع المتعلق بقانون ال Capital Control ضمن سلسلة مناقشات بناءة مستمرة عن بعد وستستكمل نهار الأربعاء المقبل.
وكان لبنان قد عقد أمس اللقاء الخامس مع صندوق النقد الدولي، حيث تشير المعطيات الى أن النقاشات إيجابية، حتى اللحظة، مع ضرورة تنفيذ الخطة المالية الحكومية بأسرع وقت ممكن، لكي تتقدم المناقشات مع الصندوق الى الامام.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المال: انتهاء اللقاء السادس مع صندوق النقد والأربعاء تُستكمل المناقشات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.