وزارة المال: انتهاء اللقاء السادس مع صندوق النقد والأربعاء تُستكمل المناقشات

عقد الوفد المفاوض ال​لبنان​ي برئاسة ​وزير المالية​ د. ​غازي وزني​ اجتماعه السادس مع ​صندوق النقد الدولي​ بحضور حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ على رأس فريق من ​البنك المركزي​. يندرج هذا الاجتماع المتعلق بقانون ال Capital Control ضمن سلسلة مناقشات بناءة مستمرة عن بعد وستستكمل نهار الأربعاء المقبل.

وكان لبنان قد عقد أمس اللقاء الخامس مع صندوق النقد الدولي، حيث تشير المعطيات الى أن النقاشات إيجابية، حتى اللحظة، مع ضرورة تنفيذ الخطة المالية الحكومية بأسرع وقت ممكن، لكي تتقدم المناقشات مع الصندوق الى الامام.