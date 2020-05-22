مديرية حماية المستهلك تختم محطة للوقود في حي السلم بالشمع الأحمر

أقدمت فرق من مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، على ختم محطة للوقود بالشمع الأحمر في منطقة حي السّلم، لمخالفة تسعيرة المازوت الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وذلك بمؤزارة من مديرية قوى امن الدولة وبإشارة من المدعي العام المالي.
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