مديرية حماية المستهلك تختم محطة للوقود في حي السلم بالشمع الأحمر

أقدمت فرق من ​مديرية حماية المستهلك​ في وزارة الإقتصاد، بتوجيه من ​وزير الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​، على ختم محطة للوقود بالشمع الأحمر في منطقة حي السّلم، لمخالفة تسعيرة ​المازوت​ الصادرة عن ​وزارة الطاقة والمياه​، وذلك بمؤزارة من مديرية قوى ​امن الدولة​ وبإشارة من المدعي ​العام المالي​. إضغط للمزيد

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