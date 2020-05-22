"طقوس الكتابة" عند وحيد حامد في وثائقيات شريف عارف.. "حقيقة في دقيقة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، جانباً من رحلة الكاتب الكبير والسيناريست المبدع وحيد حامد.
ويقول شريف عارف إن حياة وحيد حامد الابداعية في حد ذاتها تستحق التأمل والدراسة ، ولكن الجزء المهم منها والذي لا يعلمه الناس، هو "طقوس الكتابة"، فالاستاذ له طقوس معينة ، خاصة في نوعية الورق المستخدم، وألوان الأقلام ودرجاتها.
ويضيف شريف عارف : إن مكان الاستاذ وحيد حامد المفضل لديه للكتابة هو ذلك الفندق الشهير الواقع على نيل القاهرة ، وتلك " الترابيزة" المخصصة بإسمه على الدوام، كذلك المقعد الذي يطل من زاوية معينة على النيل. وهو المكان الذي ولدت فيه غالبية الأعمال الإبداعية على مدي أكثر من ثلاثة عقود.
يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي بصحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .
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