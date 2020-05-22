أمين "البحوث الإسلامية": "المحبة" دليل على صدق الإيمان - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

واصل الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.

وتناول في حلقة اليوم خلق "المحبة"، حيث إنها من جملة الآداب التي دعت إليها الشرائع السماوية لأنها تحفظ بنيان المجتمع وتعمل على تماسكه، والحفاظ على أفراده، والقضاء على الشقاق والخلاف والأنانية والفردية.

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وأضاف عياد أن المحبة لها آثار عظيمة طيبة في الآخرة، ويكفي أن من بينها أنها تجلب محبة الله عز وجل، وأن المتحابين في الله في ظله تعالى يوم القيامة.

وأوضح أن المحبة دليل صدق الإيمان، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسود المحبة، وذلك بنشر المحبة بين أفراد المجتمع، لأنها تجلب الخير من خلال نشرها والإعلان عنها.