أمين "البحوث الإسلامية": "المحبة" دليل على صدق الإيمان - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
واصل الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.
وتناول في حلقة اليوم خلق "المحبة"، حيث إنها من جملة الآداب التي دعت إليها الشرائع السماوية لأنها تحفظ بنيان المجتمع وتعمل على تماسكه، والحفاظ على أفراده، والقضاء على الشقاق والخلاف والأنانية والفردية.
وأضاف عياد أن المحبة لها آثار عظيمة طيبة في الآخرة، ويكفي أن من بينها أنها تجلب محبة الله عز وجل، وأن المتحابين في الله في ظله تعالى يوم القيامة.
وأوضح أن المحبة دليل صدق الإيمان، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسود المحبة، وذلك بنشر المحبة بين أفراد المجتمع، لأنها تجلب الخير من خلال نشرها والإعلان عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين "البحوث الإسلامية": "المحبة" دليل على صدق الإيمان - فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.