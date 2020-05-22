حجز 25 "توك توك" في حملة مكبرة بشوارع بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شن مسؤولو حي بولاق الدكرور حملة مكبرة تنسيقا مع إدارة مرور الجيزة، استهدفت فرض الانضباط والتصدي للدراجات النارية المخالفة. وتمكنت الحملة من حجز 25 مركبة "توك توك" مخالفة، وتنفيذ قرارات إزالة صادرة ضد عقارات مخالفات بشارع أحمد حسنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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