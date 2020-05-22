إسرائيل ترد على وصف خامنئي بأنها "ورم سرطاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران/تل أبيب - (د ب أ):

ردت الاحتلال الإسرائيلي على تنديد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بإسرائيل باعتبارها "ورما سرطانيا" في الشرق الأوسط يجب استئصاله وإزالته بحرب مقدسة يشنها الفلسطينيون.

وجاء رد زعماء إسرائيل سريعا، حيث حذر كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس من أي تحريض .

ووصف خامنئي احتلال فلسطين وطرد ملايين الأشخاص من أراضيهم بأنه "جريمة فريدة" في تاريخ العالم، في خطاب ألقاه اليوم الجمعة عبر التلفزيون الرسمي.

وجاءت تصريحات المرشد الإيراني في يوم القدس، الذي يوافق ذكرى احتلال إسرائيل للقدس الشرقية خلال حرب الأيام الستة عام 1967.

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس على صفحته على فيسبوك يقول إن إسرائيل جاهزة لأي تهديد.

وقال: "لا أشير إلى أي أحد بأن يختبرنا".

كانت إيران قد أثارت انتقادات دولية في وقت سابق من الأسبوع الجاري برسم مصور يطالب بحرية فلسطين ويظهر الحرم القدسي وعبارة "الحل النهائي: المقاومة حتى الاستفتاء".

وكان النظام النازي في ألمانيا يشير إلى خططه لقتل ملايين اليهود بعبارة "الحل النهائي".

كما ردت الحكومة الألمانية بشكل حاسم، حيث قالت وزارة الخارجية على تويتر إننا "نشجب دعوات تدمير إسرائيل وكذلك شرعنة الإرهاب وانتشار محتوى معادي للسامية، بأقوى العبارات الممكنة. إن التصريحات المعادية لإسرائيل مثل تلك الأخيرة الصادرة من إيران هي غير مقبولة إطلاقا".

وكتب خامنئي عبر موقع تويتر أن إيران تدعم أي دولة أو جماعة تعارض "النظام الصهيوني" الإسرائيلي وتحاربه، وأشاد بتزويد طهران للفصائل الفلسطينية بالأسلحة.

وقال نتنياهو على تويتر يوم الأربعاء إن تهديدات خامنئي تذكرنا بخطط النازيين لإبادة الشعب اليهودي.