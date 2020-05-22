العربية: الأحد أول أيام عيد الفطر في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
ذكرت فضائية العربية السعودية، أنه تعذر رؤية هلال شوال في مرصد الأهلة بمدينة تمير، وبذلك تصبح أول أيام عيد الفطر هو الأحد المقبل.
هذا وأعلن الرائي الفلكي السعودي عبد الله الخضيري اليوم الجمعة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ليكون غدا السبت مكملا لشهر رمضان، ويوم الأحد بعد غد أول أيام عيد الفطر المبارك.
من جهتها، نقلت صحيفة "الراصد" السعودية، إعلان 6 دول حتى الآن، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال اليوم، ما يعني أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الأحد 24 مايو هو أول أيام عيد الفطر.
وبحسب مركز الفلك الدولي، فإن "الدول التي أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال رمضان هي كل من أستراليا، الفليبين، اليابان، إندونيسيا، تركيا، وماليزيا".
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