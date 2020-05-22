سعودي ثلاثيني يُقبض عليه مستعرضًا سلاحه في الرياض

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصٍ يتباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض فيه وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

ومن ناحية أخرى، أنهت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض استعداداتها لتطبيق قرار منع التجول طوال اليوم خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك، باعتماد خطةٍ أمنية وميدانية في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها.

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وتشتمل الخطة على عدة محاور بمدينة الرياض والمحافظات التابعة للمنطقة، لتغطية الطرق الرئيسة والشوارع الفرعية وداخل الأحياء بما يضمن تحقيق الالتزام التام بتنفيذ قرار

المنع واتباع الإرشادات الصحية الوقائية الصادرة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا ، وذلك بمباركةٍ من أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وكانت الجهات الأمنية ممثلة بأفرع الأمن العام والقطاعات العسكرية المساندة للأمن العام ممثلة بوزارة الحرس الوطني وقوة الطوارئ والإدارة العامة للمجاهدين قامت بعمل تكاملي فيما بينها لتطبيق القرارات الصادرة، ويأتي ذلك امتداداً لتضافر جهود كافة الأجهزة المعنية في مكافحة جائحة فايروس كورونا والحد من انتشارها.