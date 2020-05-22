موسكو: نرفض الإنذار الأمريكي بصدد معاهدة الأجواء المفتوحة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية رفض موسكو النظر في الإنذار الذي أصدرته الولايات المتحدة بشأن معاهدة الأجواء المفتوحة.

وقالت الوزارة إن المسؤولين الأمريكيين يلمحون في تصريحاتهم الأخيرة إلى إمكانية تراجع الولايات المتحدة عن قرارها الانسحاب من المعاهدة المذكورة في حال تنفيذ موسكو غير المشروط لكل المطالب الأمريكية خلال الأشهر

القليلة المقبلة.

وختمت الوزارة: "هذا إنذار، ولا حوار على هذا الأساس".

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وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أكد أن موسكو تعتزم مواصلة الالتزام بجميع بنود معاهدة الأجواء المفتوحة، طالما بقيت سارية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الولايات

المتحدة أنها ستبلغ رسميا أطراف معاهدة الأجواء المفتوحة، بانسحابها منها في 22 مايو، وستتحرر من التزاماتها بموجب هذه المعاهدة بعد ستة أشهر، وبررت واشنطن تحركها "بعدم امتثال روسيا لشروط الاتفاق".

كما لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية تغيير واشنطن قرارها إذا عادت موسكو "للالتزام بالمعاهدة"، فيما تؤكد روسيا أنها لم تخل ولو ببند واحد في هذه المعاهدة.