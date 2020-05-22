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مستشار بالبيت الأبيض يتوقع نقطة تحول للتوظيف في يونيو

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توقع مستشار في البيت الأبيض، أن يسجل شهر مايو الجاري ضعفا جديدا في التوظيف بالولايات المتحدة، لكنه رجح أن يكون يونيو نقطة تحول في ما يتعلق بموجة البطالة الهائلة الناجمة عن .

 

وقال كيفن هاست المستشار في البيت الأبيض لوسائل إعلام أمريكية: "سنرى رقما سيئا للغاية لمايو، ثم على ما أعتقد، في يونيو ستبدأ الأمور تتجه في الاتجاه الصحيح".

 

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وتوقع أن يساهم مشروع قانون جديد للتحفيز في توقف النزيف الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، وقال إن وقف النزيف "قادم عاجلا وليس آجلا".

 

وأظهرت بيانات أمريكية، أن عدد طلبات إعانة البطالة وصلت خلال الشهرين الماضيين إلى 38.6 مليون طلب، بسبب إغلاق الاقتصاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

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