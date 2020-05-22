أردوغان : سننتقل إلى نظام ما بعد كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، أن بلاده ستنتقل إلى نظام جديد لمرحلة ما بعد كورونا، يمكن تلخيصه بالالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي وقواعد النظافة.

وقال في كلمة عبر الفيديو مع رؤساء فروع

حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن "تركيا أظهرت نجاحا في إدارة وتجاوز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناجمة عن فرض التدابير الوقائية لمواجهة وباء كورونا المستجد".

وأضاف: "سنظل يقظين.. أدنى إهمال يمكن أن يؤدي إلى عودة الوباء".

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وأعلنت وزارة الصحة التركية أمس الخميس، أن حصيلة الوفيات في البلاد بلغت 4249 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات المصابة 153 ألفا و548 حالة مؤكدة بكورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 114 ألفا و990 شخصا.