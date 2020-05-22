أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، أن بلاده ستنتقل إلى نظام جديد لمرحلة ما بعد كورونا، يمكن تلخيصه بالالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي وقواعد النظافة.
وقال في كلمة عبر الفيديو مع رؤساء فروعحزب العدالة والتنمية الحاكم، إن "تركيا أظهرت نجاحا في إدارة وتجاوز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناجمة عن فرض التدابير الوقائية لمواجهة وباء كورونا المستجد".
وأضاف: "سنظل يقظين.. أدنى إهمال يمكن أن يؤدي إلى عودة الوباء".
وأعلنت وزارة الصحة التركية أمس الخميس، أن حصيلة الوفيات في البلاد بلغت 4249 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات المصابة 153 ألفا و548 حالة مؤكدة بكورونا.
وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 114 ألفا و990 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان : سننتقل إلى نظام ما بعد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.