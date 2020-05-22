40 قتيلاً في تحطّم الطائرة في كراتشي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مايو 2020 06:23 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال المايجور محمد منصور من وحدة شبه عسكرية لفرانس برس: “انتشلنا 40 جثة حتى الآن”، فيما اشار فيصل إدهي من مؤسسة إدهي التي كانت تساعد المسعفين في تصريح للتلفزيون الى 42 جثة على الاقل. والإيرباص “ايه 320” تابعة لشركة الطيران الوطنية الباكستانية وكانت تقل نحو مئة شخص.

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