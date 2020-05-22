إفريقيا تتخطّى عتبة مئة ألف إصابة بكورونا

وفي المجمل، سُجلت الجمعة عند الساعة 11,00 ت غ، 100002 إصابة بينها 3095 وفاة وقد تعافى 39070 شخصاً، وفق ما أعلنت سلطات دول إفريقية.

ولا تزال القارة السمراء الأقلّ تضرراً بالوباء بعد أوقيانيا (8440 إصابة، 129 وفاة)، كما أنها بعيدة كل البعد عن الأعداد في أوروبا (1.974.501 إصابة، 171011 وفاة) والولايات المتحدة (1.577.758 إصابة، 96978 وفاة).

والدول الأكثر تضرراً في إفريقيا من حيث عدد الوفيات، هي مصر (696 وفاة من أصل 15003 إصابات) والجزائر (575 وفاة، 7728 إصابة) وجنوب إفريقيا (369 وفاة، 19137 إصابة) ونيجيريا (211 وفاة، 7016 إصابة) والمغرب (196 وفاة، 7211 إصابة). وتسجّل هذه الدول الخمس أكثر من نصف الإصابات في القارة.