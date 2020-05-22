احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وفي المجمل، سُجلت الجمعة عند الساعة 11,00 ت غ، 100002 إصابة بينها 3095 وفاة وقد تعافى 39070 شخصاً، وفق ما أعلنت سلطات دول إفريقية.
ولا تزال القارة السمراء الأقلّ تضرراً بالوباء بعد أوقيانيا (8440 إصابة، 129 وفاة)، كما أنها بعيدة كل البعد عن الأعداد في أوروبا (1.974.501 إصابة، 171011 وفاة) والولايات المتحدة (1.577.758 إصابة، 96978 وفاة).
والدول الأكثر تضرراً في إفريقيا من حيث عدد الوفيات، هي مصر (696 وفاة من أصل 15003 إصابات) والجزائر (575 وفاة، 7728 إصابة) وجنوب إفريقيا (369 وفاة، 19137 إصابة) ونيجيريا (211 وفاة، 7016 إصابة) والمغرب (196 وفاة، 7211 إصابة). وتسجّل هذه الدول الخمس أكثر من نصف الإصابات في القارة.
كانت هذه تفاصيل خبر إفريقيا تتخطّى عتبة مئة ألف إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.