كارثة في اليمن..انهيار نظام الرعاية الصحية بسبب “كورونا”

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وفي إشارة لمنظمات الإغاثة، قال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في إفادة بجنيف: ”نسمع من الكثير منهم أن اليمن على الحافة الآن. الوضع مقلق بشدة وهم يتحدثون عن أن النظام الصحي انهار فعليا“.

وأضاف: ”يتحدثون عن اضطرارهم لرفض مساعدة الناس؛ لأنهم لا يملكون ما يكفي من الأكسجين الطبي، ولا يملكون معدات وقاية شخصية كافية“.

وأبلغت السلطات اليمنية منظمة الصحة العالمية، بأنها سجلت 184 حالة إصابة و30 حالة وفاة بفيروس كورونا، وفقا لأحدث بيانات.

لكن لايركه قال: ”العدد الفعلي أعلى بكثير قطعا“.

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وأضاف، أن الأمم المتحدة تقول إنها ستسعى لجمع ملياري دولار لليمن؛ للحفاظ على استمرار برامج الإغاثة حتى نهاية العام.

أشارت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إلى أن وباء كورونا بدأ يخرج عن السيطرة في اليمن، حيث توفي أحد موظفي الأمم المتحدة بسبب الإصابة بكوفيد-19، وسط تصاعد في حالات الإصابة بالفيروس التاجي، وتحذيرات الوكالات الدولية من أن الوباء قد يخرج عن نطاق السيطرة في واحدة من أكثر الدول فقرا واضطرابا في العالم.

ويعاني البلد التي دمرتها حرب مدتها 5 سنوات بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، مما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وهو ما دمر نظام الرعاية الصحية، وأعاق جهود كبح انتشار المرض.