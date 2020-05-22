كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مايو 2020 06:23 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال البيان الذي وقعته 10 دول أعضاء في الاتحاد الاوروبي، بينها ألمانيا وبلجيكا واسبانيا وهولندا: “نأسف لإعلان الإدارة الأميركية نيتها الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة، رغم أننا نشاركها في دواعي القلق بخصوص تنفيذ الاتحاد الروسي أحكام الاتفاقية”.

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كانت هذه تفاصيل خبر عشر دول أوروبيّة “تأسف” لقرار واشنطن الانسحاب من اتفاقيّة “الأجواء المفتوحة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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