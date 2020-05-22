كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر كندا.. السلطات الصحية تسجل 1623 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 118 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6180 حالة.

كما سجلت السلطات الصحية 1623 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 81 ألفا و 765 مصابا، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.