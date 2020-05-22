الجزائر تعلن تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 7 وفيات و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وكانت السلطات الجزائرية، قد قررت يوم الأربعاء الماضي، فرض وضع الكمامات الواقية في الشارع ابتداء من أول يوم في عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار إجراءات الوقاية من تفشي وباء فيروس كورونا.

وقال السلطات في بيان: "يمنع تماماً دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة، والمحال التجارية والمقابر والمرائب وغيرها دون ارتداء كمامة، إضافة إلى التباعد المكاني والمسافات".

ويدخل الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول لعيد الفطر المبارك؛ بسبب ما تعرفه مناسبة العيد من تجمع وزيارات عائلية وتلاق، ويتعرض المخالفون لهذا الإجراء الصارم لعقوبات قانونية.

وكانت الحكومة، قد أعلنت مساء الثلاثاء الماضي، تشديد إجراءات حظر التجوال والحجر المنزلي يومي العيد من الواحدة إلى السابعة صباحا مع منع التنقل بالسيارة أو أي وسيلة نقل أخرى.

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