كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ماليزيا.. رئيس الوزراء داخل "العزل" رغم سلبية اختبار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين في عزل ذاتي لفترة زمنية تدوم أسبوعين، بالرغم من سلبية الاختبار الذي خضع له للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال مكتب رئيس الوزراء: إن "محي الدين، الذي تولى المنصب في شهر مارس الماضي، مطالب بالخضوع للحجر الصحي في المنزل لمدة 14 يوماً المقبل بدءا من عصر اليوم".

وكان "ياسين" قد حضر يوم الأربعاء الماضي، اجتماعاً شارك فيه مسؤول جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا له إيجابية، دون الإشارة إلى هويات الحضور باستثناء محي الدين.

وكان أعلن في مطلع مايو الجاري، رفع بعض القيود، بعد ثمانية أيام من تمديد إجراءات الإغلاق إلى 12 مايو الجاري.

وأكدت ماليزيا على وجود 7137 حالة إصابة بالفيروس و115 وفاة، وتعافى أكثر من 80% من المصابين. Advertisements