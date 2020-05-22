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وزارة الصحة تعلن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس في البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص ( ٦٠٧٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٧٥٨٣٠)".

وأضافت أنه" سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٨٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٢٦
بغداد/ الكرخ: ٢١
مدينة الطب: ١
البصرة: ٢
النجف: ١
السليمانية: ٥
اربيل: ٥
ديالى: ٤
كربلاء: ٣
المثنى: ٦
نينوى: ١
ذي قار: ١٢

وأوضحت أنه "تم تسجيل ٤٩ حالة شفاء، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ١٠
بغداد / الكرخ: ١٦
مدينة الطب: ١١
البصرة: ٩
ذي قار: ٣

وأشارت الوزارة، إلى أن "الوفيات بلغت سبع حالات موزعة كالتالي:

٥ حالات في بغداد/ الرصافة
حالتين في مدينة الطب

وتابعت أن "مجموع الإصابات بلغ ٣٩٦٤، ومجموع حالات الشفاء ٢٥٣٢، أما مجموع الراقدين الكلي فقد بلغ ١٢٨٥، ومجموع الوفيات ١٤٧ حالة وفاة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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