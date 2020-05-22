وزارة الصحة تعلن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وأضافت أنه" سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٨٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٢٦
بغداد/ الكرخ: ٢١
مدينة الطب: ١
البصرة: ٢
النجف: ١
السليمانية: ٥
اربيل: ٥
ديالى: ٤
كربلاء: ٣
المثنى: ٦
نينوى: ١
ذي قار: ١٢
وأوضحت أنه "تم تسجيل ٤٩ حالة شفاء، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ١٠
بغداد / الكرخ: ١٦
مدينة الطب: ١١
البصرة: ٩
ذي قار: ٣
وأشارت الوزارة، إلى أن "الوفيات بلغت سبع حالات موزعة كالتالي:
حالتين في مدينة الطب
وتابعت أن "مجموع الإصابات بلغ ٣٩٦٤، ومجموع حالات الشفاء ٢٥٣٢، أما مجموع الراقدين الكلي فقد بلغ ١٢٨٥، ومجموع الوفيات ١٤٧ حالة وفاة".
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