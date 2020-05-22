وزارة الصحة تعلن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص ( ٦٠٧٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٧٥٨٣٠)".وأضافت أنه" سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٨٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد/ الرصافة: ٢٦بغداد/ الكرخ: ٢١مدينة الطب: ١البصرة: ٢النجف: ١السليمانية: ٥اربيل: ٥ديالى: ٤كربلاء: ٣المثنى: ٦نينوى: ١ذي قار: ١٢

وأوضحت أنه "تم تسجيل ٤٩ حالة شفاء، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٠

بغداد / الكرخ: ١٦

مدينة الطب: ١١

البصرة: ٩

ذي قار: ٣

وأشارت الوزارة، إلى أن "الوفيات بلغت سبع حالات موزعة كالتالي:



٥ حالات في بغداد/ الرصافةحالتين في مدينة الطب

وتابعت أن "مجموع الإصابات بلغ ٣٩٦٤، ومجموع حالات الشفاء ٢٥٣٢، أما مجموع الراقدين الكلي فقد بلغ ١٢٨٥، ومجموع الوفيات ١٤٧ حالة وفاة".

