سلطة الطيران تعلن استمرار تعليق الرحلات الجوية لغاية 31 آيار

أعلنت سلطة الطيران المدني، الجمعة، استمرار تعليق الرحلات الجوية لغاية 31 آيار الحالي.



وأضاف الدراجي، أن "ذلك جاء استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لغرض منع انتشار

وقال مدير إعلام سلطة الطيران جهاد الدراجي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تعليق الرحلات الجوية في البلاد لغاية 31 آيار، وقرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع الرحلات الداخلية والخارجية في البلاد باستثناء الرحلات الخاصة لإجلاء العراقيين العالقين في الخارج ، إضافة إلى رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والتي تستمر بشكل طبيعي وكذلك الطائرات العابرة للأجواء العراقية".وأضاف الدراجي، أن "ذلك جاء استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لغرض منع انتشار فيروس كورونا المستجد ".

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