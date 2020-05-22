12 اصابة جديدة بكورونا في ي قار

افاد مصدر طبي، الجمعة، بتسجيل 12 اصابة جديدة بفايروس كورونا في ذي قار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم اليوم تسجيل 12 اصابة جديدة بفايروس كورونا بقضاء الإصلاح شرق الناصرية، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة".
واضاف انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي"، مشيرا الى ان "جميعهم من الملامسين لحالة سابقة وهم موزعين مناصفة بين الرجال والنساء".
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