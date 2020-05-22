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12 اصابة جديدة بكورونا في ي قار

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افاد مصدر طبي، الجمعة، بتسجيل 12 اصابة جديدة بفايروس في ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم اليوم تسجيل 12 اصابة جديدة بفايروس كورونا بقضاء الإصلاح شرق الناصرية، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة".

 

واضاف انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي"، مشيرا الى ان "جميعهم من الملامسين لحالة سابقة وهم موزعين مناصفة بين الرجال والنساء".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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