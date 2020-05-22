بالصور.. ما سببه حريق ناقلة السيارات بالانبار

تمكنت فرق الدفاع المدني، من اخماد الحريق الذءي اندلع في ناقلة سيارات بمنطقة الـ35 في محافظة الانبار. وبحسب مصدر امني فأن "الحريق ادى الى تضرر رأس الناقلة وثلاث سيارات وانقاذ تسعة اخرى دون وقوع اية خسائر بشرية". Advertisements

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