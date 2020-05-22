10 دول تأسف لانسحاب واشنطن من "السماوات المفتوحة".. واجتماع للناتو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي"ناتو"، إن مبعوثي الحلف في بروكسل سيناقشون مستقبل معاهدة السموات المفتوحة، الجمعة، بعد إعلان الولايات المتحدة أنها ستنسحب من المعاهدة.



وكان مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكدوا أن الانسحاب رسميا من معاهدة السموات المفتوحة سيتم خلال 6 أشهر، متهمين روسيا بانتهاك بنود المعاهدة بصورة متكررة.

وضغط شركاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي عليها من أجل ألا تنسحب من معاهدة السموات المفتوحة التي تهدف رحلاتها الجوية غير المسلحة إلى تعزيز الثقة وتزويد أعضائها بتحذير من الهجمات العسكرية المفاجئة.

وفي سياق متصل، أعربت 10 دول أوروبية، الجمعة، عن "الأسف" إزاء قرار واشنطن الانسحاب من اتفاقية "الأجواء المفتوحة"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّها تشارك الولايات المتحدة "دواعي القلق" نفسها حيال روسيا، وفق بيان لوزارة الخارجية الفرنسية.

وقال البيان الذي وقعت عليه 10 دول أعضاء في الاتحاد الاوروبي، بينها ألمانيا وبلجيكا واسبانيا وهولندا، "نأسف لإعلان الإدارة الأميركية نيتها الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة، رغم أننا نشاركها دواعي القلق بخصوص تنفيذ الاتحاد الروسي أحكام الاتفاقية".

وأضاف البيان أن "اتفاقية الأجواء المفتوحة عنصر مهم في إطار تعزيز الثقة الذي تم إنشاؤه قبل عقود لتعزيز الشفافية والأمن على امتداد المنطقة الأوروبية-الأطلسية".

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ومع تأكيدها الالتزام بالاتفاقية، ذكّرت الدول الموقعة أن الانسحاب لا يصير نافذا إلاّ بعد ستة أشهر.

وتابع البيان: "سنواصل التحاور مع روسيا كما تقرر سابقا بين الحلفاء في حلف شمال الأطلسي وشركاء أوروبيين آخرين، وذلك لتسوية المسائل المعلّقة على غرار القيود غير المبررة المفروضة على الرحلات فوق كالينينغراد"، ودعت الدول موسكو إلى "رفع هذه القيود".

وتجتمع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بشكل طارئ الجمعة لمناقشة الانسحاب الأمريكي.

وضع اتفاق "السماوات المفتوحة" الذي تندد به الولايات المتحدة، في العام 1992 بهدف "تعزيز الثقة" والاطلاع المتبادل على الانشطة العسكرية للدول التي وقعته بفضل تنظيم طلعات استطلاعية غير مسلحة.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2002، ويشمل 35 بلدا بينها الولايات المتحدة وروسيا.

والدول الـ35 التي وقعت الاتفاق هي ألمانيا وبيلاروسيا وبلجيكا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكندا وكرواتيا والدنمارك وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا وجورجيا واليونان والمجر وايسلندا وايطاليا ولاتفيا وليتوانيا وقرغيزستان ولوكسمبورغ والنروج وهولندا وبولندا والبرتغال وجمهورية تشيكيا ورومانيا والمملكة المتحدة وروسيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وتركيا واوكرانيا، إضافة الى الولايات المتحدة.