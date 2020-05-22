الجيش الليبي يعلن مقتل إرهابي بارز جنوبي طرابلس

أعلن الجيش الليبي، الجمعة، مقتل إرهابي بارز و5 عناصر من مليشيات حكومة فايز السراج، جنوبي طرابلس.

وقال عقيلة الصابر، المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا (تابعة للجيش)، إنه تم إعداد كمين محكم في محور الطويشة جنوب العاصمة طرابلس نتج عنه مقتل ٦ أفراد من مليشيات الوفاق بينهم القيادي البارز نور الدين النعاس الذراع اليمنى للإخواني أسامة الجويلي.

ويتزعم نور الدين النعاس ميليشيا يطلق عليها "سرية الاقتحام" يستخدمها السراج في الجرائم الكبرى

كما يعد من أكبر مهربي الوقود في المنطقة الغربية حيث يقوم بتنفيذ عمليات تهريب الوقود ويعد المسؤول عن جميع العمليات التي يرعاها الجويلي.





وبحسب مصدر عسكري ليبي لـ"الخليج 365" فقد شارك النعاس في القتال ضد الجيش الليبي بمدينة غريان خلال الهجوم الذي شنته المليشيات بمساندة الطيران التركي المسير.

كما أنه أحد المتهمين بارتكاب مجزرة مستشفى غريان أواخر يونيو/حزيران 2019 والذي قتل فيها نحو 40 جريحا من عناصر الجيش الليبي.

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بالإضافة لهجومه على مناطق الساحل الغربي رفقة مليشيات الزاوية والمرتزقة السوريين الذي خلف عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين في مناطق صبراتة وصرمان.

وتشهد مدينة "القرة بوللي" الساحلية، جنوبي طرابلس الليبية، اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني ومليشيات حكومة فايز السراج المدعومة بالمرتزقة الأتراك.

وقالت مصادر عسكرية إن "الاشتباكات تعد الأعنف منذ فترة خاصة بعد زيادة تمركزات المليشيات وتعزيزها بفرق من المرتزقة الأتراك وعناصر إرهابية في محاولة منهم التقدم نحو مدينة ترهونة (88 كم جنوبي طرابلس)".

وكان الجيش الليبي قصف، صباح الجمعة، تمركزا لمليشيات حكومة فايز السراج والمرتزقة جنوب شرق طرابلس.

ومنذ ما يقرب من شهرين، تحاول مليشيات السراج ومرتزقة أردوغان اقتحام مدينة ترهونة للاستيلاء عليها وقطع خطوط الإمدادات عن غرف العمليات العسكرية للجيش الليبي المتقدمة في طرابلس.

ومنذ أول أبريل/نيسان الماضي، فرضت مليشيات السراج ومرتزقة أردوغان حصارا على مدينة ترهونة وقطعت عنها الخدمات إضافة إلى استهداف الإمدادات الطبية والغذائية الواردة لها.

وتسبب الحصار في تفاقم الوضع الإنساني، وقالت مصادر طبية في ترهونة لـ"الخليج 365": "إن أكثر من 36 ألف حالة من مرضى السكري تعاني من نقص الأنسولين، بسبب فساد المخزون لانقطاع الكهرباء".

ويواجه الجيش الليبي منذ 4 أبريل/نيسان 2019 مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية المدعومة من تركيا بالسلاح والمرتزقة لغرض تحرير العاصمة طرابلس من المرتزقة والإرهابيين.