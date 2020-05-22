مقتل شرطي عراقي في هجوم لداعش بكركوك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة العراقية، الجمعة، إن 4 من عناصرها سقطوا ما بين قتيل وجريح في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي بمدينة كركوك (شمال).

وأضافت أن "مسلحين من تنظيم داعش هاجموا مصفاة أهلية صغيرة لتكرير النفط في منطقة كوركه قرب ناحية شوان شمالي مدينة كركوك، وأطلقوا الرصاص على قوات أمنية توفر الحماية للمصفاة مما تسبب بمقتل شرطي وإصابة 3 آخرين بجروح، ولاذ المهاجمون بالفرار".

ولايزال تنظيم داعش يشن هجمات داخل العراق رغم إعلان الحكومة القضاء على التنظيم عسكريا في أواخر عام 2017.

وكانت السلطات العراقية أعلنت، الأحد الماضي، مقتل 14 داعشياً واعتقال 17 آخرين والعثور على أسلحة وأعتدة ضمن عملية ملاحقة لعناصر التنظيم بالمناطق الصحراوية المجاورة للحدود السورية.