إصابة 156 عسكريا في الجيش التركي بكورونا

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، الجمعة، إصابة 156 من أفراد الجيش بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير آكار، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة.

وقال آكار إن "نتيجة تحاليل فيروس كورونا المستجد، أثبتت إيجابية 156 عنصرًا من عناصر القوات المسلحة".

وزعم الوزير أن "هذه الإصابات جاءت رغم تطبيق الإجراءات الوقائية والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي".

في سياق متصل، سمحت السلطات التركية للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-20 عاماً اليوم الجمعة بالخروج من المنزل ولمدة أربعة ساعات.

وذكرت صحيفة "جمهورييت" أن الشباب سمح لهم بالخروج من المنزل من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة الثالثة ظهراً بالتوقيت المحلي

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وفي إطار عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً، سمحت الحكومة لثلاثة فئات من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 0-14 عامًا و 15-20 عامًا وأكثر من 65 عامًا بالخروج في تواريخ وأوقات معينة.

وبدأت الحكومة في 11 مايو/أيار الجاري في تخفيف اجراءات مكافحة فيروس كورونا، حيث سمحت بفتح محلات الحلاقة ومصففي الشعر ومراكز التسوق.

كما خففت الحكومة من اجراءات منع التجول على الفئات العمرية 65 عاماً فما فوق وأقل من 20 عاماً، حيث سمحت لهم بالخروج في بعض الأوقات.

في المقابل تنتقد المعارضة التركية هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن أردوغان يخاطر بصحة المجتمع، لإنقاذ الاقتصاد التركي من عثرته وأوضاعه المتردية.

وسجلت تركيا، الخميس، 27 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 4249 حالة وفاة.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن بلاده سجلت 961 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 153 ألفًا و548 شخصا.

وتحتل تركيا المركز التاسع عالميا بين أكبر دول العالم تضررا من فيروس كورونا.