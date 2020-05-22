رئيس وزراء ماليزيا بـ"العزل الصحي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين في عزل ذاتي لمدة أسبوعين، رغم سلبية الاختبار الذي خضع له للكشف عن فيروس كورونا المستجد.



وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إن "محي الدين، الذي تولى المنصب في مارس/أذار الماضي، مطالب بالخضوع للحجر الصحي في المنزل للـ14 يوما المقبل بدءا من عصر اليوم".

وكان ياسين حضر اجتماعا، الأربعاء الماضي، شارك فيه مسؤول جاءت نتيجة اختبار كورونا له إيجابية، دون الإشارة إلى هويات الحضور باستثناء محي الدين.

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وأكدت ماليزيا 7137 حالة إصابة بالفيروس و115 وفاة، وتعافى أكثر من 80% من المصابين.

وكان ياسين، أعلن في مطلع مايو/أيار الجاري، رفع بعض القيود، بعد ثمانية أيام من تمديد إجراءات الإغلاق إلى 12 مايو/آيار الجاري.

وقالت الحكومة: "إن الاقتصاد ينكمش بسبب إجراءات الإغلاق، حيث توقع البنك المركزي حالة ركود".